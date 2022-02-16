Milli Eğitim Bakanı’nın geldiği toplantıya sadece AKP il başkanı çağrıldı

Gaziantep’te Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı kentin eğitiminin konuşulduğu toplantıya sadece AKP İl Başkanı'nın davet edilmesi tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Özer'in bakanlığıyla ilgili çeşitli temas ve incelemelerde bulunduğu program kapsamında Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirilen Gaziantep İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte AKP İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de katıldı. Özkeçeci, sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili paylaşım da yaptı.

“BİZ NEDEN ÇAĞIRILMADIK?”

Toplantıya sadece iktidar partisinin il başkanının davet edilmesine tepki gösteren CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, sosyal medya hesabından “Bugün Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirilen, AKP il başkanının en ön saflarda yer aldığı bu toplantıya ne ana muhalefet partisi il başkanı olarak ben, ne de milletvekillerimiz davet edilmiştir” şeklinde tepki gösterdi.

SADECE AÇILIŞA DAVET EDİLDİK

SÖZCÜ'nün konuyla ilgili görüşünü aldığı CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, “Bize sadece İbni Sina Anaokulu Açılış Töreni daveti geldi” dedi.

Önceki dönemlerde bakan açılışlarıyla ilgili programlara davet edildiklerini ve kendilerinin de giderek önerilerini sunduklarını belirten Uçar, şunları söyledi:

* Eğitim, tüm Türkiye'nin olduğu gibi Gaziantep'in de önemli bir sorunu. Eğitimde Gaziantep 60-70. sıralarda.

*Daha başarısız olmak için mi bizden gizli toplantı yapıyorlar? Sadece bize değil, eğitimle ilgili STK'ları da çağırmamışlar toplantıya. Siyasi bir toplantı olsa çağrılmayalım, eyvallah.

*Bakan AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etmiş. Bizi niye çağırmadıklarını soruyor muyuz? Ama, kentin eğitimini ilgilendiren bu toplantıya çağrılıp, ‘Biz bu işi 20 yılda beceremedik, siz ne önerirsiniz?' diye sormaları gerekirdi.

SALICI’DAN PARTİ DEVLETİ TEPKİSİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin toplantıyla ilgili sosyal medya mesajını alıntılayarak tepki gösterdi.

Salıcı, “Milli Eğitim Bakanı’nın katıldığı ‘İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı Gaziantep Valiliğinde yapılmış. Toplantıya vekillerden sadece AKP milletvekili davetli.. Vali de var, AKP İl başkanı da. Alın size bir parti devleti manzarası daha” şeklinde tepki gösterdi.

Bakan Özer'in Gaziantep temasları kapsamındaki etkinliklerden sadece İbni Sina Ana Okulu açılışının organizasyonunun Gaziantep Valiliği tarafından planlandığı, diğer toplantıların ise bakanlık tarafından düzenlendiği öğrenildi.