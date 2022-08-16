Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tercihler nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirme tercihleri alınıyor. Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek, sonuçlar 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler başvurularını tamamlandı. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ise 15 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH EKRANI

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 15 Ağustos'ta başladı ve 19 Ağustos saat 16:00'ya kadar devam edecek. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

b) İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.