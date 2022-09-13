Öğretmenler, MEB’in açıklamasına tepkili: Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iddiaya göre ataması yapılmayan bir öğretmene "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dedi. Olaya art arda tepkiler gelince bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı. Fakat ataması yapılmayan öğretmenlere göre bakanlığın açıklaması olayı kapatmaya yönelik, öğretmenleri yalancılıkla suçlayan bir açıklama.

Fırat FISTIK

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iddiaya göre ataması yapılmayan bir öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” dedi. Daha sonra olaya ardı ardına tepkiler gelince bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı. Fakat ataması yapılmayan öğretmenlere göre bakanlığın açıklaması olayı kapatmaya yönelik, öğretmenleri yalancılıkla suçlayan bir açıklama.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 2020 KPSS mağduru bir öğretmene görüşme sırasında “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” dediği iddiası infial yarattı. SÖZCÜ'nün dün gündeme getirdiği haber sonrası Bakan Özer'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

KPSS mağduru öğretmenler, Twitter’da #MahmutÖzerİstifa etiketiyle kampanya başlatmış, Bakan Mahmut Özer ile görüşen öğretmenler SÖZCÜ’ye konuşmuştu. Görüşmede yer alan öğretmenin aktardığına göre Bakan Özer, “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada görüşme doğrulanırken özel bir sohbet olduğu, konuşulanların çarpıtıldığı savunuldu.

Açıklamada, “Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRETMENLER AÇIKLAMAYA TEPKİLİ

Açıklamaya rağmen öğretmenlerin tepkisi dinmiyor. SÖZCÜ'ye konuşan öğretmenler açıklamaya şaşırmadıklarını, olayın üstünü kapama amacı olduğunu belirtti.

“Şu an sınıflarımızda çocuklarımızla birlikte olmak varken ne yazık ki hâlâ bir mücadele içerisinde uğraşıyoruz” diyen Merve Duman şöyle konuştu:

* “Bakan'ın sürecin en başından beri televizyon programlarında 2020 KPSS öğretmenleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bilen biri olarak, bu şekilde açıklama yapması bizleri şaşırtmadı. Bizler geleceğin mimarı olan öğretmenleriz ve Bakan öğretmenleri yalancılıkla suçluyor. Çok talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bakan'ın 2020 KPSS öğretmenleri ile olan bu anlamsız savaşı sona erdirmesi gerektiğini düşünüyorum.

* Her sene farklı şekillerde ne yazık ki mağduriyet yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için, bence üniversiteye ihtiyaca göre öğrenci almalılar. 4 sene, yüksek puanlarla yerleştiğimiz eğitim fakültelerini binbir zorlukla ve başarıyla okuyup mezun oluyoruz. Mezun olurken de büyük bir heyecan ve umutla öğretmenlik yapma hayali kuruyoruz. Ancak durum böyle olunca ne yazık ki hem isteğimizi hem heyecanımızı elimizden alıyorlar.”

“YAPTIKLARI, OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK”

Felsefe grubu öğretmeni Mehmet Demir ise şunları söyledi:

“Dünkü haber ve görüşmeyle, bugünkü açıklama arasında dağlar kadar fark var. Çünkü üç tane kadın arkadaşımız bizzat kendisiyle görüştü. Bir arkadaşımız kendini tutamadı ve ağladı. Kendisi de gündem olan o sözü söyledi. Bugün de yaptıkları açıklama ile olayın üstünü kapatıp manipülasyon deyip geçiştirme derdindeler. Bizler 2020 KPSS mağduru öğretmenler olarak sadece hakkımızı istedik. Bunda da haklıyız. Zira bölge idare mahkemesi bile atamanın bize ait olduğunu, verdiği kararla tescilledi. Umarız Danıştay da hak ve hakkaniyet adına doğru karar verir.”

“ÖĞRETMENLERİ YALANCILIKLA SUÇLUYOR”

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu Zeynep Budak da “Öğretmenleri itibarsızlaştıran, mühendislerle öğretmenleri kıyaslayan ve emeği için ağlamayı zayıflık olarak gören sayın Özer'in MEB sayfasından yaptığı basın açıklaması öğretmenleri yalancılıkla, kara propaganda yapmakla suçluyor. Bizim tek isteğimiz hakkımızın verilmesi ve mesleğimizi icra etmekti. Bu yaşananların hiçbirini hak etmedik” dedi.

MEB'in açıklamasının tamamen suçluluk psikolojisiyle yapıldığını düşünen Cahit Keskin ise “Sonuç olarak görüşmede yapılan tüm konuşmalar açık şekilde anlatılmış öğretmenler tarafından ve aynı zamanda video görüldüğü gibi Sayın Bakan Özer'in Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uzaklaştırmaya çalıştığı sırada öğretmenlerin kendini açıklamasına tam olarak izin vermediği anlaşılmaktadır” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK”

Şühada Abiç de “2020 KPSS'de mağdur edilen 15 bin öğretmen ve aileleri, toplam neredeyse 200 bin kişi bu açıklama için büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı. Bir eğitim bakanının empatiden uzak, kırıcı ifadeleri sadece o kişiye değil o şanlı makamı temsil eden bakana yakıştıramadık” ifadelerini kullandı.

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