Öğretmenler sokaklarda haykırdı: Mesleği bitirme kanunu çıkarıyorlar

Eğitim-Sen özlük haklarına ilişkin Samsun’da açıklama yaptı. Çevre illerin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde Genel Başkan Kadem Özbay yaptığı açıklamada, çıkarılmak istenilen kanunun meslek kanunu olmadığını öğretmenliği bitirme kanunu olduğunu dile getirerek, “Eğitimci bile olmayan Milli Eğitim Bakanının yeterliliği nedir?” diye sordu.

İsmail AKDUMAN

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Samsun'da yapılan eyleme Rize, Trabzon, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat’tan gelen öğretmenler katıldı. Atatürk anıtında yapılan açıklamada konuşma yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kadem Özbay, çıkarılmak istenilen kanunun öğretmenlik mesleğine saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

Eylemlerine devam edeceklerini ve 9 Eylül'de Ankara'da olacaklarını söyleyen Özbay, “Acıdır ki bugün burada saygı ve itibar kavgamız için bulunuyoruz. Ülkemizin kurucusu ve Başöğretmeni Atatürk'ün sınıfta arkasında duracak ve gelecek nesilleri emanet edecek kadar yücelttiği öğretmenliğe, 20 yıldır düzenlenen sistematik itibar saldırılarının dozunun artması, bizi burada buluşturmuştur. Burada sergileyeceğimiz başkaldırı, hem mücadele önderimiz Fakir Baykurt'a selamımız hem meleğimize borcumuz hem de hadsizlere cevabımızdır” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLİK, CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA”

Öğretmenliğin Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Özbay, “20 yıl içinde refahımızı aldılar, mesleki haklarımızı kırptılar, yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Şimdi çıkardıkları öğretmenlik meslek kanunu ile itibarımızı da almak istiyorlar. Meslek kanunundan çok, bir teneffüs aralığında hazırlanabilecek kadar basit, 12 maddeden ibaret bu metin, sadece öğretmenliğe değil ülke tarihine dair de hadsizlikler barındırmaktadır” dedi.

“EĞİTİMCİ BİLE OLMAYAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN YETERLİLİĞİ NEDİR?”

Genel Başkan Kadem Özbay, öğretmenlerin yeni unvanlara ihtiyacı olmadığını belirterek şöyle konuştu:

* “Öğretmenlerin yeni unvanlara değil, insanlık onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya, liyakatsizce atanan yöneticilerin mobbinglerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya, Anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil kıdeme göre ücret artışı almaya, öğrencilerini iktidarın sırtını sıvazladığı tarikatların elinden almaya ihtiyacı vardır.

* Öğretmenin eve boynu bükük, sınıfa düşünceli bir şekilde girmemeye ihtiyacı vardır. Üstelik kanunun dayattığı, ezbere dayalı sınava ‘yeterlilik sınavı' adı verilmesi bile öğretmene üstten bakışın göstergesidir. ‘Öğretmenler sınavdan korkuyor' ya da ‘Korkmayın sınav kolay olacak' gibi rencide edici söylemlerde bulunan yöneticiler, eğitime dair ağızlarını açmak için ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.

* Asıl biz soruyoruz, sizin yeterliliğiniz nedir? Eğitimci bile değilken Milli Eğitim Bakanı olan zatın yeterliliği nedir? MEB'in as kadrolarına doldurulan alakasız tahsil ve geçmişe sahip kişilerin yeterliliği nedir? Bize zorunlu kılınan videolarda, hayatında bir kez öğretmen odası görmemiş, okulların gerçekliğinden bihaber oldukları halde öğretmene akıl vererek konuşan kişilerin yeterliliği nedir? 20 yıldır şaibelerle gündeme gelmemiş tek bir sınav bile düzenleyemeyen bir kurumun, öğretmenlerin güya yeterliliğini ölçecek bir sınav yapmak için yeterliliği nedir? Biz cevap verelim: Sıfır! Yetersizsiniz!”