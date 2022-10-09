Öğretmenler yasa teklifi hazırlığını duyurdu

Meslek kanununu yetersiz bularak eylemlerini sıklaştıran öğretmenlerle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlığı olduğunu Özel Sektör Öğretmenler Sendikası duyurdu.

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Öğretmenler, özlük haklarının iyileştirilmesi ve meslek kanunun yeniden ele alınması talepleriyle ülke genelinde eylemlerine devam ederken, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Sendikanın açıklamasında, taban maaş talepleriyle ilgili bir yasa teklifi hazırlığı olduğu belirtildi.

“YASA TEKLİFİ SUNULACAK”

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'ndan şu açıklama yapıldı:

*Öğretmen Sendikası olarak yürüttüğümüz kararlı mücadele ile özel sektör öğretmenlerinin yakıcı sorunlarına dikkat çekmeyi başardığımızı basının, emek dostlarının, velilerin eylemlerimize ve çalışmalarımıza yönelik ilgisinden, desteğinden anlamaktayız.

*Mücadelemize destek sunan tüm dostlara teşekkür ederiz. Sendikamızın talepler listesinin başında konumlandırdığı ve 1 yılı aşkın süredir geri almak için mücadele ettiği “taban maaş hakkı”, konuyu takip edenlerin de malumu olduğu şekilde birkaç ay önce soru önergesi olarak Meclis gündemine taşınmıştı.

VEKİLLERE ÇAĞRI

*Son günlerde Sendikamıza, Meclise “taban maaş hakkını içeren bir yasa teklifi sunulacağı hakkında bilgiler ulaşmakta ve Sendikamızın konuya dair görüşleri talep edilmektedir.

*Bu sevindirici gelişmeyi üyelerimizle paylaşırken süreci baştan sonra takip edeceğimizi ve böyle bir yasa oylanırken ret oyu veren, çekimser kalan ya da oylamaya katılmayan vekilleri yüz binlerce öğretmenin insanca yaşam ve güvenceli iş talebini en baştan reddetmiş addeceğimizi belirtiriz.

*Siyasi partilere ve partilerin eğitim komisyonlarına tüm milletvekillerinin konunun hassasiyetine dair bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlatırız.