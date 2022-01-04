Okullar kapanacak mı 2022: Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dönemde tüm dünyada omicron varyantı ile birlikte yenide vaka sayısı yükseldi. Artan vaka sayısıyla birlikte "okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı, okulların kapanmayacağını belirterek “Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” dedi.

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Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte bu dönem yüz yüze eğitim başladı. Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre ara tatil ve yarı yıl tatillerine kadar okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi bekleniyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

BAKAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, “Yüz yüze eğitim kararlılığımız devam ediyor” açıklaması yaptı. Bakan Özer, “Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil” dedi.

Bakanlığın twitter hesabı üzerinden duyurduğu ve bakanlık web sitesinde yayınladığı açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:

6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını biliyoruz.

Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti.

‘KAPATILAN SINIF YÜZDE 1'İN ALTINDA'

Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.

“EN AZ İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 94′

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, “En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.

Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.

‘OKULLAR EN SON KAPATILACAK YERLER'

Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum.

Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz.