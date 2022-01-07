Okullar kapanacak mı? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak?

Omicron varyantının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları arttı. Son durumdan endişe eden velilerin merak ettiği "Okullar kapanacak mı" sorusunu Milli Eğitim Bakanı yanıtladı. Bakan Özer, "şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz 2 yılın büyük bölümünde uzaktan eğitim ile devam dersler bu yıl okulların kapısını açmasıyla yüze yüze eğitime döndü. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış ise akıllara yeniden uzaktan eğitimi getirdi.

OKULLAR KAPANACAK MI? YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında artan corona virüsü vakaları ve okulların durumuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

* Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

* 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf… Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

* Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

* Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdi. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.

ERDOĞAN YÜZ YÜZE EĞİTİM HAKKINDA KONUŞTU

Yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.