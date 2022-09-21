Okullarda ücretsiz yemek verilsin

Devlet okullarında tek kaşarlı tost 20 liraya, öğle yemeği ücreti ise yüzde 100 zamla günlük 40 TL'ye çıktı. Araştırmalara göre; 1.3 milyon olan aç çocuk sayısını artmasından korkuluyor.

Sultan UÇAR

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Eğitimin sınav sistemine bağımlılığını anlatmak için kullanılan, “Test ile tost arasına sıkışma' eleştirisi tarih oldu. Devlet okullarında 1 dilim kaşar peyniri konulan tost 20 liraya çıktı. Öğle yemeği ücreti yüzde 100 zamla günlük 40 TL oldu. Öğrenciler artık tost bile alamıyor.

YEMEKHANELER BOŞALDI

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerde, geçen yıl okulda öğle yemeği alan ailelerin yarıdan fazlası, bu yıl çocuklarına öğle yemeği satın almayı bıraktı. Okullarda yemekhaneler boşaldı. Araştırmalara göre; 1.3 milyon olan aç çocuk sayısını artmasından korkuluyor.

“BESLENME ÇANTALARI BOŞ”

Öğretmen C.T: “Devlet okulundayım. Öğle yemeği 20 liraydı, 40 lira oldu. Kantinde tost 20 liradan satılıyor. Öğrenci de, öğretmenler de alamıyor. Öğrenciler, okula beslenme çantaları boş geliyor. MEB, öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek vermeli.”

“BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM”

Öğretmen T.K: “Biri lise, biri üniversite okuyan 2 çocuk babasıyım. 6 bin 200 lira maaşım var. Çocuklarıma maaşı yetiştirmek için okulda bir şey yemiyorum. Öğrencilerim de okula aç gelip, aç gidiyor. 25 yıllık öğretmenliğimde, böyle bir dönem hiç görmedim.”

NOT DEFTERi:

Maliye Bakanlığı genel bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'na önümüzdeki yıl için 435 milyar 351 milyon lira ödenek ayırdı.

Türkiye, yatak kapasitesi ile Avrupa'da birinci oldu. KYK'nın yatak kapasitesi 20 yılda 4.6 kat artışla, 850 bin oldu. Üniversiteli 5 kişiden 1'i yurtta kalıyor.

1 milyon 380 bin öğrenciye kredi ve burs veriliyor. Lisans öğrenci aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencisi 1700 lira ve doktora öğrencisi 2550 lira burs alıyor.