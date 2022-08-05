ÖSYM duyurdu! İşte yeni KPSS takvimi

İptal edilen KPSS sınavının ardından ÖSYM, yeni KPSS takvimini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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İptal edilen 2022 KPPS’nin ardından yeni takvim belli oldu. Açıklama ÖSYM’den geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“ÖSYM Sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022’de başlayacaktır.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AIS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.”

KPSS SORUŞTURMASINDA SON DURUM

2022 KPSS’de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi’nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi’ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.

SORU ÖRNEKLERİNE EL KONULDU

Yayınevinin Kızılay ve Ostim’deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

MASAK DA DEVREDE

Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi.

DDK müfettişlerinin de ÖSYM’de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.