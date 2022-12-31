ÖSYM’nin 53 sınavına 11 milyon 436 bin aday katıldı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2022'de düzenlenen 53 sınava 11 milyon 436 bin 972 adayın katıldığını bildirdi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2022’de takvimlerinde yer alan 53 sınavın düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
“Bu sınavlarda toplam 213 test, testlerde toplam 10 bin 796 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1978 akademisyen görev aldı. Sınav sorularının hazırlanması, baskısı, bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınavın uygulanması, sınavdan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçleri, en ufak aksaklık oluşmaması için büyük titizlikle gerçekleştirildi.”
KPSS İPTAL OLMUŞTU
KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıklamıştı.
(AA)