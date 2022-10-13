PIKTES’ten okullara dağıtılan eğitim setleriyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okullara dağıtılan 2 bin eğitim materyali setindeki 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi nedeniyle setlerin tamamının toplatıldığı, yüklenici firma hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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PIKTES Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, proje kapsamında 2 bin adet eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu aktarılan açıklamada, “Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır” denildi.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)