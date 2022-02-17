Prof. Dr. Aziz Sancar: Bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır

Nobel ödüllü Türk bilim insanının adını taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü açıldı. Açılışta konuşan Sancar, "Bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır" dedi.

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Ankara’daki Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü açıldı. Nobel ödüllü Türk bilim insanının adını taşıyan kampüs; biyokimya, mekatronik gibi atölyelerin yanı sıra coğrafya, biyoloji, felsefe, resim ve müzik atölyeleri, bilim sanat merkezi, anaokulu, bilişim teknolojileri sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitaplı kütüphane ve fen lisesi bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı açılış töreninde konuşan Aziz Sancar, şunları söyledi:

– Birçok Türk ve Türk olmayan bilim insanı yetiştirdim. Fakat en iyi öğrendiğim şey, Türkiye'ye olan sevgimi ve Türk milletine olan sevgimi, aşkımı hiçbir zaman kaybetmemem gerektiğidir. Türkiye her zaman benim kalbimde olmuştur. Her yaptığım işte Türkiye'nin bir rolü olmuştur.

BEN MAHMUT ÖZER’İ TANIMIYORDUM

– TEKNOFEST'te konuşma yapmıştım ve orada Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kalkınma konusunda kendi düşüncelerimle gerektiğini arz etmiştim. Onlardan en önemlisi liyakatti. Burada bugün şunu öğrendim ki Türkiye'de liyakat var.

– Ben Mahmut Özer hocayı tanımıyordum. Adını bile duymamıştım. Bana Türkiye'den telefon geldi. “Senin adına bir kampüs yapıyoruz, açılışa gelir misin?” diye… Mahmut Özer, bunu bana amca çocuğu, milletvekili oğlu olduğum için yapmadı. Türkiye'ye, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı ve o bakımdan bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır. Tekrar teşekkür ederim.