Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan okulun adı var, binası yok

Beş yıl önce Batman'da PKK saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği okulun hâlâ bir binası yok! 350 öğrenci yıllardır göçebeler gibi okul okul gezerek eğitim görüyorlar.

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23 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın 2017 yılında görev yaptığı Batman’da evine giderken, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında ağır yaralanıp hayatını kaybetti.

Şehit öğretmenin memleketi Çorum’daki Osmancık Ortaokulu’nun ismi dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın talimatıyla “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu” olarak değiştirilmişti.

Aradan geçen yıllar içinde Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu'na kayıtlı 350 öğrenci, okul binasının olmaması nedeniyle göçebeler gibi okul okul gezerek eğitim görüyorlar.

İMAM HATİBE TAHSİS EDİLDİ

Osmancık Ortaokulu adıyla 2012 yılından 2014 yılına kadar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin ek binasının ikinci ve üçüncü katında okul öğrencilerine eğitim ve öğretim verildi. Okul binasının birinci katında ise imam hatip ortaokulu öğrencileri eğitim görüyordu. Daha sonra bu bina imam hatip ortaokuluna tamamen tahsis edilince Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu'nun öğrencileri dört yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun binasında eğitime devam etti.

ARAYA PANDEMİ GİRDİ

2019 yılında imam hatip ortaokulu kendi binasına taşınınca, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin boşta kalan ek binası yeniden Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu'na tahsis edildi. 2019'un ilk döneminde lisenin ek binasında eğitim öğretime devam eden okul öğrencileri tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitime geçti.

GÜÇLENDİRME KARARI ALINDI

Normalleşme süreci ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin ek binasında sürdüren Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri bu defada okul binasına alınan güçlendirme kararı sonrası yeniden bir başka okula taşınmak zorunda kaldı.

SABAH İLKOKUL, ÖĞLEN ORTAOKUL

Öğrenciler 2021-2022 eğitim yılının birinci dönemi bitmeden ara tatil sonrası İnönü Zaferi İlkokulu binasında eğitim-öğretim görmeye başladı. İnönü Zaferi İlkokulu binası sabahları ilkokul, öğleden sonra ise Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencilerine eğitim veriyor.

Mayıs 2022 tarihine kadar depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılması planlanan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ek binasında henüz herhangi bir çalışma yapılmadığı öne süren öğrenci velileri, şunları söyledi:

MÜTEAHHİT SÖZLEŞMEYİ FESH ETTİ

– Cumhuriyet Anadolu Lisesi ek binasında deprem güçlendirme çalışması yapılacak 6 ay içerisinde ise teslim edilecekti. Ancak müteahhittin sözleşmeyi fesh ettiğini duyduk. Binada deprem güçlendirmesi yapılacağı için çocuklarımız birinci dönemin ara tatili sonunda ikili eğitimle İnönü Zaferi İlkokulu binasında eğitim görmeye başladılar.

DERS 17.40’DA BİTİYOR

– Öğleden sonra 12.40'da ders başı yapan çocuklarımız 7 saat boyunca ders işleyerek akşam 17.40'da derslerini bitiriyorlar. İkili eğitim nedeniyle çocuklarımız özellikle kış aylarında karanlıkta okuldan çıkmak durumunda kalıyor. Okul öğrencileri, çalışan veliler ve öğretmenler bu durum karşısında mağduriyet yaşıyorlar.

– Hem mağduriyetlerin giderilmesi açısından hem de daha da önemlisi Şehidimizin anısına okul binasının bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz artık kendilerine ait binada eğitim- öğretim görsünler. (İHA)