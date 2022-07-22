Sendika başkanından YKS sonrası tepki: Eğitimci olmayan bakan, zarar verir

YKS sınavı sonuçlarının ardından, başarısızlığın nedenleri tartışma konusu oldu. Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, uygulanan eğitim politikaları konusunda SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

YKS sınavı sonuçlarının ardından, başarısızlığın nedenleri tartışma konusu oldu. Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, uygulanan eğitim politikaları konusunda SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

Öğretici, ‘'Son dönemde yedi Milli Eğitim Bakanı değişti. Geçmişten bu yana MEB'in başına eğitimci olmayan isimler getiriliyor. Öğretmenliği ve öğrenci psikolojisini bilmeyen yönetici zarar verir'' dedi ve şunları söyledi:

POLİTİKA BAŞARISIZ

– Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerisinde eğitimden ziyade hukukçu, mühendis bakanların ön plana çıktığını görmekteyiz. Öğretmenliği bilmeyen, öğrencinin psikolojisini bilmeyen, eğitimci olmayan insanların Milli Eğitim Bakanlığı’nda yönetici olması hem öğretmenlere hem öğrencilere zarar verir. 100 bin öğrencimizin sıfır çekmesi, öğrencilerimizden ziyade eğitim politikamızın başarısızlığıdır. Milli Eğitim'in başında eğitimci bir bakan olması gerekir.

BARAJ KALMALIYDI

– Bu sene YKS’de barajın kaldırılmasıyla birlikte geçen seneye göre aday sayısı 600 bin arttı. Bu sene sınava giren öğrencilerimiz bu nedenden dolayı bir haksızlığa uğradı. Barajın kaldırılması bu sene sınava giren öğrencilerimizin de sıralama değişikliğine neden olacaktır. Geçen seneye nazaran aynı netleri yapan bir öğrenci geçen sene çok daha iyiyken bu seneki sıralaması o kadar iyi olmayacak. Sınav barajının kaldırılmasını bizler doğru bulmuyoruz.

SIFIR ÇEKTİLER

– Üç milyon öğrencinin girdiği bir sınav sisteminde yaklaşık 100 bin öğrencimiz ne yazık ki sıfır çekmiştir. Yani 120 soru içerisinde bir soruyu dahi doğru yapamamıştır. Bu aslında öğrencilerimizin başarısızlığından ziyade, eğitim politikamızın başarısızlığıdır.

– 12 yıllık eğitim süreci içerisinde bir tane doğru dahi yaptıramıyorsak burada Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve eğitim sistemimizi sorgulamamız gerekir. Burada öğrencilerimizi sınav odaklı yetiştirmenin zararını görmekteyiz. Çocuklarımız da bu sonuçlar karşısında hüsran olmaktadır. Bizler eğitim politikamızı değiştirmeli, çocuklarımızı yarış atı gibi kullanmaktan vazgeçmeli, eğitimi gerçekten önemsemeliyiz.

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