Suriyelileri unutmadı öğretmenleri unuttu

Suriyelilere 8 bin adet hediye için 3 milyon liralık ihaleye çıkan MEB, Suriyelilerin eğitimi için 8 yıl önce kamplarda göreve başlatıp, kadroya geçirmediği 3 bin 500 öğretmenin tepkisini çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES)” kapsamında MEB' in yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine hediye için 8 bin adet cüzdan, havlu, şemsiye, kolonya, saat, açacak gibi hediye satın almak için 3 milyon liralık ihale yapılması yıllardır sesini duyuramayan PİKTES projesinde görevli öğretmenleri kızdırdı. PİKTES projesi 5 ay sonra bitiyor.

Öğretmenler ne olacak?

– Öğretmen A.S: “PİKTES projesindeki Suriyelilere hediye almayı unutmayan MEB, Suriyelileri eğitmek için kamplara gönderdiği, 3 bin 500 öğretmenini kamplarda unuttu. Kadro çığlığımız duyulmuyor. AB projesi bitince biz öğretmenler ne olacağız?”

Bizi kapıya koyacaklar

– Öğretmen C.T: “Ailemden binlerce kilometre uzakta sığınmacı çocuklara eğitim veriyoruz. AB desteğiyle 6 yıl önce başlatılan PİKTES projesi, önümüzdeki ekimde yani 6 ay sonra bitince, Suriyeliler gitmeyecek ama biz öğretmenleri kapıya koyacaklar. MEB, öğretmenine bunu yapma, ne olacağız?”

ARAPÇA KUTLAMA

Uyum eğitimi kapsamında Türkçe de öğretilen Suriyeli çocukların eğitimi için AB desteği ile başlatılan PİKTES projesi kurumsal sayfasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Arapça broşürlü kutlandığı görüldü.