Tarih öğretmeninin eline fırça verip temizlik görevlisi yaptılar

Ataması yapılmayan öğretmenlerin çilesi bitmek bilmiyor. Geçinebilmek için kimi tezgahtar, kimi pazarcı, kimi de okulda hizmetli olarak çalışıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarih öğretmeni İŞKUR'un 4,5 aylık geçici işçi programı kapsamında okulda hizmetli olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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2018 yılında tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan, KPSS'de yeterli puan alıp atanmayı beklerken tarih öğretmenliği alanında yeterli kontenjan olmadığı için ataması yapılmayan ve ücretli öğretmenlik başvurusu da olumsuz sonuçlanan tarih öğretmeni, işsizlik nedeniyle çareyi bir okulda hizmetli olarak çalışmakta buldu.

“ÖĞRETMENİN ELİNE FIRÇAYI TUTUŞTURUP TEMİZLİK GÖREVLİSİ YAPTILAR”

İŞKUR'un 4,5 aylık geçici işçi programı kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki okulda hizmetli olarak görev yapan tarih öğretmeninin dramını Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy ortaya çıkardı.

Toy yaptığı açıklamada “Sınıfında öğrencileriyle olması gereken Okan öğretmen, atama sayılarındaki yetersizlik nedeniyle işsizliğe mahkûm edilen yüz binlerce öğretmenden yalnızca birisi.

Alanında üniversite eğitimlerini tamamlayarak öğretmenlik yeterliliği kazanan, mesleğinde uzmanlaşmış, bilgilerini çocuklarına aktarmanın heyecanıyla okula koşan Okan öğretmenin eline fırçayı tutuşturup temizlik görevlisi yaptılar” ifadelerini kullandı.

“YÜZ BİNLERCE ÖĞRETMENİ İŞSİZLİĞE VE YOKSULLUĞA TERK ETMEKTE”

Siyasi iradenin yüz binlerce öğretmeni kaderine terk ettiğini söyleyen Toy, “Öğrenciler balık istifi dersliklerde sonsuz bir niteliksizliğe mahkûm edilmişken, derslik ve öğretmen sayısını arttırarak bu sorunu çözmesi gereken siyasi irade, her yıl sembolik sayıda öğretmen ataması yaparak milyonlarca öğrencinin eğitim yaşantısını heba etmekte, yüz binlerce öğretmeni de işsizliğe ve yoksulluğa terk etmektedir” dedi.

“MİLYONLARCA GENCİN ONURLU YAŞAM HAKKI ÇALINMAKTA”

Yetişmiş insan gücünün değersizleştirildiğine dikkat çeken Toy, şöyle konuştu;

“Üçüncü dünya ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz nitelikli insan gücünün değersizleştirilmesi, yetişmiş insan gücünü, sağlıkçıyı kasiyer, iktisatçıyı tezgahtar, sosyoloğu garson, mühendisi fabrika işçisi, öğretmeni ise okulda temizlikçi olarak çalıştırdığı bir geri kalmışlık manzarasını ortaya çıkarmaktadır.

KPSS'de yıllarca soruları çalan, devlet kadrolarını yandaşa, tarikata, cemaate peşkeş çeken bu yönetim anlayışı, yarattığı haksızlıkla yıllarca dirsek çürüten milyonlarca gencin onurlu yaşam hakkını da çalmaktadır.”

“ÖĞRETMENİN ELİNE SÜPÜRGE VEREREK IŞIĞINI SÖNDÜRMEK, TOPLUMU KARANLIĞA BOĞMAKTIR”

“Son dönemde artarak devam eden öğretmenliğin meslek onuruna yönelik saldırıların tek amacının, toplumun fikir önderi öğretmenlerin saygınlığını yok ederek değersizleştirmek olduğu çok açıktır” diyen Toy, “Elinde bilgi meşalesiyle karanlıkları aydınlatarak geleceğe çağdaş bir yol açmak için heyecanla mesleğine sarılmayı bekleyen Okan Öğretmen’in eline süpürge vererek ışığını söndürmek toplumu karanlığa boğmayı istemektir” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK DÜŞÜREREK DEĞERSİZLEŞTİRME ÇABALARINI GÖRÜYORUZ”

Tehlikenin farkında olduklarını belirten Toy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyet'in bütün kurumlarına düşmanca saldıran, toplumu ortaçağ karanlığına sürükleyen bu anlayışın en çok da Atatürk'ün çağdaş nesilleri yetiştirme görevi verdiği öğretmenlere saldırıp onları toplum karşısında küçük düşürerek değersizleştirme çabalarını görüyoruz ve tehlikenin farkındayız.

Bu utanca derhal son verilmeli, öğretmenlik mesleğine yapılan saldırılar durdurulmalıdır. Bu yol karanlıklara çıkar, yolun sonu cehalet, yoksulluk, esaret ve köleliktir. Halkımız tehlikenin farkında olmalıdır.”

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