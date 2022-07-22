Tarihi Antalya Lisesi’nin devrine CHP’den tepki

Antalya Lisesi’nin Olgunlaşma Enstitüsü'ne devredilmesine tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek; “2 yıl önce konuk evi yapmak için Dışişleri Bakanlığına devredilmek istenen tarihi bina, bugün liseden alındı. Yarın bir başka kuruma devredilmeyeceğinin garantisi yok” dedi.

İsmail AKIN

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Tarihi Antalya Lisesi'nin Olgunlaşma Enstitüsüne devredilmesine tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, konu hakkında yaptığı açıklamada; “AKP iktidarının atanmış bakanları ve bürokratlarının, Antalya'nın tarihini bilmeden masa başında verdikleri bu devir kararını tanımıyoruz” diye konuştu.

“YARIN BİR BAŞKA KURUMA DEVREDİLMEYECEĞİNİN GARANTİSİ YOK”

Zeybek, açıklamasının devamında şunları söyledi:

*20 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesi hala yanıtlanmadı.

*Üzerinden 1 ay geçti, yasal olarak 15 günlük cevaplanma süresi hala devam ediyormuş. Bakanlıktan cevap beklerken, bakanlık lisenin tarihi binasını Olgunlaşma Enstitüsüne devrettiğini açıklıyor.

*2 yıl önce konuk evi yapmak için Dışişleri Bakanlığına devredilmek istenen tarihi bina, bugün liseden alındı.

*Yarın bir başka kuruma devredilmeyeceğinin garantisi yok. Antalya’da onlarca kullanılmayan tarihi bina var, restore edip o binalar Olgunlaşma Enstitüsüne verilebilir.

“ZAMANI GELİNCE HESAP SORARIZ”

“Antalya Lisesi, bu kentin tarihidir, sadece rant uğruna sağa sola peşkeş çekilecek 4 duvardan oluşan bir yapı değildir” diyen Zeybek, şöyle konuştu:

*AKP iktidarının atanmış bakanları ve bürokratlarının, Antalya'nın tarihini bilmeden masa başında verdikleri bu devir kararını tanımıyoruz.

*Antalya Lisesi bu kentin eğitim tarihidir, tarihi binaları ile birlikte vardır. En geç bir yıl içinde bu bina gerçek sahibi olan Antalya Lisesi'nde iade edilecektir.

*Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, biz tarihimize ve eğitimimize sahip çıkmak zorundayız. Bu devir kararını alanlara sesleniyorum, bu tarihi binalarda yapılacak en ufak bir değişikliğe izin veren sorumlulardan, zamanı gelince hesap sorarız.