Tepki çeken fotoğraf! Geçen yıl skandala imza atmışları…

Geçen yıl eşlerini gerçek hak sahibi öğretmenlerin yerine Avrupa’ya gönderen Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iki yetkilisinin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile çektirdiği hatıra fotoğrafı sosyal medyada ‘Yanlışın ödüllendirilmesi” yorumuyla paylaşıldı.

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Portekiz'in Lizbon kentinde 23-28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Kapsayıcı ve Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi adlı Erasmus Programı için görevli öğretmenler yerine, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar'ın Nizip Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü olan eşi İlknur Kılıçparlar ile, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Mengilli'nin Şehitkamil Empati İlkokulu'nda öğretmen olan eşi Filiz Mengilli gönderildi. Lizbon'a giden ekibe ayrıca aynı merkezdeki 3 eğitimci de dahil edildi.

SORUŞTURMA SONUCU AÇIKLANMADI

Özel yetenekli öğrencilerinin eğitiminde görev yapacak öğretmenlerin bulunması gereken eğitim gezisine, bu konuda görev yapan öğretmenler yerine, başka okullarda görev yapan milli eğitim yetkililerinin öğretmen eşlerinin götürülmesi eğitim camiasında tepkiyle karşılandı. İddiaların basında yer alması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kente gelen müfettişler olayla ilgili incelemelerini tamamlayıp döndü.Ancak, müfettiş raporlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

YANLIŞIN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ ZAMAN

İşte o iddialarla ilgili olarak haklarında inceleme yapılan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar ile Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Mengilli'nin önceki gün Kilis'te incelemeler bulunmak üzere Gaziantep Hava Limanı'na inen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile çektirdikleri hatıra fotoğrafı tartışma konusu oldu. Fotoğraf, sosyal medyada, “Eşlerini proje kapsamında Avrupa gezisine çıkaranlar, Milli Eğitim Bakanı ile poz veriyor. Evet, yanlışın ödüllendirildiği bir zamandayız” yorumuyla yayınlandı. Fotoğrafla ilgili çok sayıda tepki içeren yorumlar yapıldı.