Türk Eğitim Vakfı’ndan 80 öğrenciye daha burs

Türk Eğitim Vakfı, yeni eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan yeni bursiyerlerini düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Toplantının açılışında konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, "55 yıldır olduğu gibi Türk Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceğiz.” dedi.

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2007 yılından bu yana Türkiye'yi geleceğe taşıyacak liderleri desteklemek amacıyla başarılı öğrencilere Üstün Başarı Bursu veren Türk Eğitim Vakfı, bu yıl burs almaya hak kazanan 80 öğrenciyi düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 55 yıldır olduğu gibi Türk Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceklerini söyledi.

8 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın'ın yanı sıra yeni bursiyerler de katıldı. 55 yıldır Türkiye'nin aydınlık yarınları olan gençler için çalıştıklarını belirten TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç; “Kurulduğumuz günden bugüne yurt içinde 269 bin 76 burs desteği verirken, 2 bin 124 gencimizin ise yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde yanında olduk. Sadece 2021- 2022 öğretim yılında yurt içinde 9 bin 370, yurt dışında ise 207 gencimiz Türk Eğitim Vakfı'nın yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. Vakfımızın 40. kuruluş yılı vesilesiyle oluşturduğumuz ve 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz TEV Üstün Başarı Bursu projemizle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak, Üstün Başarı Bursu alan gençlerimize yalnızca maddi destek vermekle kalmayıp, onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. 55 yıldır olduğu gibi Türkiye Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceğiz.” diye konuştu.

“BAYRAĞI BÜYÜKLERİMİZDEN ALDIK SİZE DEVREDİYORUZ”

50 yıl önce TEV bursuyla eğitimini yurt dışında tamamlayan TEV mezun bursiyeri, Türk Eğitim Vakfı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise şöyle konuştu: “Bu anlamlı günde sevgili bursiyerlerimizin yanında yer almak benim için çok gurur verici. Çünkü ben de TEV mezun bursiyeri idim. TEV bursu sayesinde 1972-74 yılları arasında ABD'de yüksek lisans yaptım. Vakfımıza olan gönül borcumu ödemem imkânsız. Ancak bunun bir bayrak yarışı olduğuna inanıyorum. Bayrağı büyüklerimizden aldık, sizlere devrediyoruz. Sizler de Üstün Başarı Bursu ile eğitiminize devam edecek, hayallerinizi gerçekleştirecek ve önemli görevler alarak ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyor ve sizi canı gönülden tebrik ediyorum”

“80 ARKADAŞIMIZ BU YIL BURSTAN FAYDALANACAK”

Türk Eğitim Vakfı'nın geleceğin liderlerinin desteklenmesi için 2007 yılından bu yana verdiği Üstün Başarı Bursu'nun üstün başarı gösteren gençlere ışık olduğunu söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise “YKS'de ilk 5000'e giren öğrencilerin başvuru yapabildiği bu burs ile Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanında her yıl ortalama 50-55 öğrencimize burs desteği veriyoruz. Bu yıl ise ortalamanın üstüne çıkıyoruz. 80 yeni arkadaşımız bu yıl bu burstan faydalanabilecek. Devam eden diğer bursiyerlerimizle birlikte Üstün Başarı Bursu'nda toplam bursiyer sayımız 325'e çıktı. Bursiyerlerimizden aldığımız güç

ve ilham ile kendisi, ailesi, toplumu ve en nihayetinde ülkesi için değer yaratmayı amaçlayan her bir gencimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bize bu gururu yaşatan değerli bağışçılarımıza, imkânlarını eğitim yolunda seferber ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.