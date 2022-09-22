Üniversite, ‘barınma sorunu var’ diyerek devam zorunluluğunu kaldırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu, öğrencilerin büyük bölümünün barınma sorunu yaşadığını göz önünde bulundurarak ilk iki hafta derslerde devam zorunluluğu aranmayacağı açıkladı.

Latif SANSÜR

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Birçok ilde devlet yurtlarının yetersiz kalması, artan ev kiraları, özel yurt ücretlerinin astronomik rakamlara çıkması nedeniyle üniversite öğrencileri büyük bir barınma sorunu yaşıyor.

Kazandıkları üniversitelerin olduğu kentlere giden öğrencilerin büyük bölümü barınma sorununu çözemediği için geri dönmeyi düşünüyor.

Derslerin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz kalacak bir yer bulamayan bazı öğrenciler ise, geçici olarak arkadaşlarının evinde konaklıyor.

ADÜ Senatosu da Aydın'da öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti göz önünde bulundurarak, ilk iki hafta derslere devam zorunluluğunu kaldırdı. Öğrencilere barınacak yer bulmaları için süre tanıdı.

BARINMA SORUNUNU ÇÖZEMEMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN KARAR

ADÜ Senatosu tarafından öğrencilere mesajla iletilen ve üniversitenin internet sayfasında da paylaşılan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Senatosunca alınan karar gereği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Derslere Başlama Tarihi olan 26.09.2022 tarihi itibariyle, barınma sorununu çözememiş öğrencilerimizin bulunması ve İlimizdeki bazı resmi ve özel yurtların yeni öğretim yılına hazır olmamaları nedeniyle öğrencilerin barınma konusunda mağduriyet yaşamamaları için, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının ilk iki haftasında öğrencilerin derslere devam zorunluluğu aranmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Öğrencilerimizin Aydın’a gelmeden önce barınma konusunda, kalacakları Resmi veya Özel Yurtlarla irtibat halinde olarak ilimize gelmesi olası sorunları en aza indirgeyecektir”

BAKAN MODERN YURT FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Aydın'daki Berin Menderes Öğrenci Yurdu'ndan fotoğraflar paylaşarak “Aydın. Bir yurttan çok daha fazlası… Yeni eğitim döneminde eşsiz doğası, genç ofisi ve içerisinde bulunan sosyal alanları ile 2.984 kişi kapasiteli Berin Menderes Öğrenci Yurdu'muz gençlerimizi bekliyor” ifadelerini hatırlatan öğrenciler bakandan kendilerine barınacak yer bulmasını istedi.

“İKTİDAR ÖĞRENCİLERİ DİNLEMEK YERİNE AHKAM KESİYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın “KYK yurtları boş, kalacak öğrenci arıyoruz” sözlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

“Öğrencilerin en temel hakkı olan barınma hakkına dahi çözüm bulamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. ADÜ Senatosu öğrencilerin barınma sorunu çözülmediğinden okulların açıldığı ilk iki hafta devam zorunluluğu aranmamasına karar vermek zorunda kaldı.

Üniversite tarafından verilen bu karar kamudaki plansızlığı ortaya koyuyor. KYK yurt kapasitelerinin yetersizliği, artan enflasyon nedeni ile kira ve özel yurt ücretlerinde meydana gelen fahiş artış yüzünden öğrenciler kalacak yer sorunu yaşıyor.

İktidar, barınma hakkı talep eden öğrencilerin sesine kulak vermek yerine ahkam kesmekle yetiniyor. Bu ülkenin kaynakları geleceğimizin güvencesi gençler için kullanılacağına, TOKİ'lerle inşaat şirketlerinin, hazine garantisi verilen köprü-otoyol-şehir hastaneleri ile yandaş müteahhitlerin cebi dolduruluyor.”

“AMERİKA'YA LÜKS YURT YAPTILAR”

Aydın gibi birçok ilde sıkıntı yaşayan öğrencilerin kendilerini aradığını söyleyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da “Türkiye’de yurt sorunu hallolmuş gibi Amerika’ya lüks yurt yaptılar. Halbuki.. Öğrenci yurtlarına girebilmek için her gün bizi arayan velilere, biz ne söyleyeceğimizi şaşırıyoruz. İşte yurt sorunun geldiği noktanın belgesi” diyerek ADÜ Senatosunun kararını paylaştı.

Vatan ve Hürriyet Partisi Genel Başkanı Yalçın Doğan ise, “Yurt sorunu bilinçli olarak çözülmüyor. FETÖ'den gereken dersi almayan iktidar aynı hatayı/yanlışı/kastı tekrar işliyor” paylaşımını yaptı.

ERDOĞAN: YURTLAR BOŞ, ÖĞRENCİ ARIYORUZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran 2022’de yaptığı Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Aras Gökay isimli bir gencin “Kiralarda ve özel yurtlarda fiyat artışları var. KYK yurtlarının kapasitelerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmanız var mı?” sorusuna “KYK yurtları boş. KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz.” yanıtını vermişti.