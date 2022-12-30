Üniversiteler kadrolaşma için sıraya girdi

Çeşitli illerdeki 86 üniversite, bir günde 3 bin 86 akademik kadro için ilan yayınladı. Büyük bölümünün "Kişiye özel-adrese teslim" olduğu gözlenen ilanlarda, otopsi yardımcılığı kadrosu için "gıda mühendisliği mezunu olmak" şartını okuyan sağlık çevreleri, "gıda mühendisi ölülerin tadına mı bakacak" tepkisini gösterdi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete'nin yılın son iş günündeki nüshasında çeşitli illerdeki 86 üniversite toplam 3 bin 86 akademik kadro için ilan yayınladı.

Büyük bölümünün aranan şartlar bölümünde belirtilen koşulların “Kişiye özel-adrese teslim” olduğu gözlenen ilanlarda, Otopsi Yardımcılığı kadrosu için “Gıda Teknolojisi, Süt Teknolojisi veya Beslenme Diyatetik Bölümü mezunu olma” şartını okuyan sağlık çevreleri, “Gıda mühendisi ölülerin tadına mı bakacak” tepkisini gösterdi.

İlanlarda hemşire için ayak masajı çalışmasının olması, iç mekan tasarım kadrosu için ise Orman Mühendisi olma şartı arandı.

“ALACAKLARI KİŞİNİN İSMİNİ YAZSINLAR, TARTIŞMALAR BİTSİN”

SÖZCÜ'ye konuşan akademisyenler, üniversitelerde yıllardır umutla kadro bekleyen binlerce akademisyen olduğunu, ancak ilanlardaki özel koşullar yüzünden kadrolara başvuru yapamadıklarını dile getirdi.

Akademisyenler; “YÖK yönetmelikleri dikkate alınmadan, yönetmeliğe uyulmadan hazırlanan ilanların çok büyük bölümünde aranan şartlar için o kadar net tarifler yapılmış ki, işaret edilen kişi dışında o kadroya kimse başvuramıyor. Böylece önceden belirlenen yandaşlar alınıyor. Böyle uğraştıracaklarına aranan şartlar bölümüne alacakları yandaşın ismini yazsınlar tartışmalarda bitsin” tepkisini dile getirdi.

AMAÇ SEÇİM ÖNCESİ SİYASI KADROLAŞMA MI?

Akademisyenler, üniversitelerin genellikle yılın son günlerinde, kadroları sonraki yıla kalmasın diye ilana çıktığını, ancak hiçbir dönemde bu kadar kadro görmediklerini dile getirerek; “Bu yıl özel bir çalışma var gibi görünüyor. Seçim öncesi siyasi kadrolaşma amacıyla herkese mavi boncuk dağıtılmak isteniyor. Örneğin daha önce defalarca kadro skandalları ile haberlere konu olan Marmara Üniversitesi 217, AKP Eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi 178, son 4 ayda bin 249 kadro açan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 167 kadro daha açıyor” dedi.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Üniversitelerin ilanlarında “adrese teslim”, ”kişiye özel” ilan olduğuna kanıt gösterilen dikkat çekici bazı ilanlardaki kadro ve aranan şartlar şöyle:

* Otopsi Yardımcılığı kadrosu: Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Süt Teknolojisi veya Beslenme Diyatetik Bölümü mezunu olmak.

* Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kadrosu: Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunu, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

* Hemşirelik kadrosu için: Ayak masajı, beceri eğitimi ve oyun temelli öğrenme, enjeksiyon uygulamaları ve sanal simülasyon üzerine çalışmaları bulunmak. En az 5 yıl Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak.

* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı kadrosu:Doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapmış olmak. Yönetim düşüncesi, satın alma davranışı üzerine çalışması olmak ve kamuda en az 15 yıl çalışma tecrübesi olmak.

* Ulaştırma ve trafik hizmetleri kadrosu: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında tamamlamış olup, iklim değişikliği, yapay zeka, hidroloji ve karsu akışları üzerinde çalışmaları olmak.

* İç mekan Tasarımı kadrosu: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Orman Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.