Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye'de corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanırken, okulların durumu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı ve yüz yüze eğitim konularında açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında artan corona virüsü vakaları ve okulların durumuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

“BELLİ BİR AŞAMAYA GELİRSE ÖNLEMLERİMİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ”

Bakan Özer, konuşmasında şunları söyledi:

* Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI

* En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

* İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

* Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

* 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf… Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron’daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

* Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

* Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdi. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.

ŞANLIURFA’DAKİ ‘SİZ NE BİÇİM ADAMSINIZ’ TEPKİSİ

* Şanlıurfa’da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Biz oraya basketbol sahası yapabilir, rekreasyon olarak çok güzel hale getirebiliriz. Ben de orada kendimce bir tepki verdim.

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