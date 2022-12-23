Yıldırım Kaya: Okul müdürü karma eğitime son vererek neyi hedeflemiştir?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bingöl’de Genç Anadolu Lisesi okul yönetiminin, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ayırarak uygulamayla ilgili öğrenciler arasında referandum yapmasını Meclis gündemine taşıdı.

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Bingöl'ün Genç ilçesi Genç Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz, bazı sınıflarda karma eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırırken, uygulamayla ilgili de öğrenciler arasında referandum yaptı. Yılmaz, “Bazı sınıflarımızda karma eğitim var, bazılarında da velilerimizin isteği ile farklı bir uygulama var. Tamamen velilerin isteği ile olan bir şey” açıklaması yaptı.

“OKUL MÜDÜRÜ KARMA EĞİTİME SON VEREREK NEYİ HEDEFLEMİŞTİR?”

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kaya, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

* “Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, Milli Eğitim Temel Kanununa rağmen karma eğitime nasıl son vermiştir?

* Karma eğitime yeni eğitim yılının başında son verildiğine göre, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaya neden anında müdahale etmemiştir?

* 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesinde ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır' hükmüne rağmen, okul müdürü karma eğitime son vererek neyi hedeflemiştir?

“KARMA EĞİTİME SON VERİLEN BAŞKA OKULLAR DA VAR MIDIR?”

* Okul müdürleri okulları velilerin taleplerine göre mi yönetmektedir? Okul müdürlüğü yapma ehliyetine sahip olmayan Abdurrahman Yılmaz, görevden alınacak mıdır?

* Karma eğitime son verilen başka okullar da var mıdır? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?” ANKA