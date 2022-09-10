YKS ek tercih ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022…

YKS ek tercih kılavuzu ile üniversitelerin kontenjan ve taban puanları belli oldu. YKS ek tercih süreci 13 Eylül tarihinde sona erecek. Ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi. YKS ek tercih T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ek yerleştirmede, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor. YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini kılavuzda yer alan üniversite kontenjan ve puanlarına göre gerçekleştirecek.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, bağlantıdan erişilebilecek. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 7 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 7 Eylül tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.