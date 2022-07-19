YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı: Üniversite 2022 kontenjanları…
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Bu sene için üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak duyuruldu.
TERCİHLER 5 AĞUSTOS’A KADAR
Adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilecekleri hatırlatıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlandığını Twitter üzerinden duyurdu.
2022 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN