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YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı: Üniversite 2022 kontenjanları…

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:35 - 19 Temmuz 2022 Güncellenme:
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YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı: Üniversite 2022 kontenjanları…

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Bu sene için üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak duyuruldu.

TERCİHLER 5 AĞUSTOS’A KADAR

Adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilecekleri hatırlatıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlandığını Twitter üzerinden duyurdu.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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