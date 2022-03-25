YKS ne zaman, YKS’ye kaç kişi girecek? Aday sayısı açıkladı…

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan YKS başvuruları ardından, 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirecek 2022-YKS’ye başvuran aday sayısı 3.243.409 olarak açıklandı. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

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YKS sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversitede eğitim görebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sınav kısa bir süre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınava başvuran öğrenci sayısını açıkladı.

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan 14 gün kala açıklanıyor. Sınav tarihi de göz önüne aldığında giriş belgelerinin 4 Haziran tarihi ya da o hafta içerisinde açıklanacağı söylenebilir.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430