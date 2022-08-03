YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemlerini henüz tamamlamayan adayların süresi 5 Ağustos'ta sona eriyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının 2. ya da 3. haftasında açıklanması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

YKS tercih sonuçları devam ederken, adaylar bir yandan da tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi,

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 5 Ağustos'ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre üniversite kayıtları” 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının 2. ya da 3. haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH EKRANI ÖSYM AİS

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr adresinden yapacak.