YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas 2022 tercih robotu…

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının öncesinde doğru tercihte bulunmak için üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylara YÖK Atlas, tercihlerde yardımcı oluyor. YÖK Atlas güncellenerek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldığı belirtildi.

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YKS sınav maratonun tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları YKS sınav sonucunu öğrendi. YÖK Atlas tercih robotu geçtiğimiz senelerde olduğu gibi öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. YÖK Atlas ile geçtiğimiz yıllardaki taban puanlar, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama kolayca yapılabiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR , NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK’ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları