YÖK Başkanı: İndirim yapan üniversiteye kolaylık göstereceğiz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine yönelik indirim çağrısında bulundu: Destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de YÖK olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz.

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Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerine yerleşti. Artan özel üniversite fiyatları sonrası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerine çağrıda bulundu.

Özvar, üniversitelerden fedakarlık beklediğini belirterek, öğrencilere indirim yapacak üniversitelere kolaylık göstereceğini söyledi:

– Vakıf üniversitesinin temsilcileriyle istişare toplantısı yaptım. Onların beklentilerini, sorunlarını dinledim. Buna mukabil biz de Yükseköğretim Kurulu olarak vakıf üniversitelerinden bu sene kayıtlarla ilgili olmak üzere kendilerinden beklentilerimi ilettim.

BANKALARA “HAVALE ÜCRETİ” ÇAĞRISI

– Vakıf üniversitelerinden öğrencilerimize mümkün olduğu ölçüde kayıtlar ve öğrenim ücretleri konusunda destek olmalarını bekledik. Hatta bu konuda TOBB ile birlikte ortak bir karar da açıkladık. Artık biz vakıf üniversitelerimizden almış olduğumuz bu ortak karar gereğince kayıtlara gelen öğrencilerimize, öğrenim ücretleri ve barınma konusunda destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz.

– Bizim istediğimiz şu, tam burslu olmayan, öğrenim ücreti ödemek zorunda olan öğrencilerimize indirim yapmaları. Ben buradan bankalara da bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen öğrenim ücretlerinin taksitlendirilmesi konusunda havale ücretleri konusunda da öğrencilerimize destek olurlarsa bizler fevkalade önemli bir işi birlikte başarmış olacağız. (DHA)