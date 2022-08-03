YÖK Başkanı Özvar’dan KPSS açıklaması: İnceleme başlatıldı

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddia edilmişti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran o iddianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Erdoğan’ın talebiyle Devlet Denetleme Kurulu da, konuyla ilgili inceleme başlatırken önemli bir adımda YÖK’ten geldi.

YÖK DE HAREKETE GEÇTİ

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

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