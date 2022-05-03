YÖK üniversitede fişlemeyi görmezden geldi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Cavit Bircan’ın görev yaptığı 2014-2019 yıllarında, üniversitedeki dekan ve öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişlemesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadığını bildirdi.

Latif SANSÜR

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Cavit Bircan ile şimdiki Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davası dosyasından çıkan fişleme tartışması yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı. SÖZCÜ'nün, Bircan'ın dekan ve öğretim üyelerini FETÖ/PDY’nin devlet kurumlarında yaptığı gibi “Alevi, Aşırı Sol, İslam ve Ak Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi, mason, rotaryen ve lions kulübü üyesi, kafası kırık, şizofren” ifadeleriyle fişlediği haberinden sonra, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu TBMM'ye taşıdı.

Bülbül'ün, “Nefret ve ayrımcılık içeren ifadeler ile toplumsal barışa zarar veren Bircan hakkında YÖK tarafından her hangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır” sorusuna, “Her hangi bir şikayet olmadığı için işlem yapılmamıştır” yanıtını verildi.

“ÖRTBAS EDİLDİ ŞÜPHESİ”

Haberlerden sonra ADÜ'de Bircan'ın FETÖ bağlantısı ve yaptığı fişlemeler ile ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldığını belirten mağdur akademisyenler, “Skandal ile ilgili YÖK'e yaptığımız başvuruların soru önergesi tarihine kadar işleme konulmamasını bürokratik aksaklığa bağlasak bile, çıkan haberler üzerine YÖK'ün işlem başlatması gerekirdi. Herhangi bir akademisyen ile ilgili en küçük yazı, fotoğraf, hatta iftira soruşturma konusu yapılırken, böylesi bir olayın görmezden gelinmesi ikinci skandaldır.

Bircan’ın, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2019'da görevden alındıktan 18 gün sonra fakültedeki görevine iade edilmesi ile bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde skandalın örtbas edileceği şüphelerimizi güçlendiriyor” yorumunu yaptı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY üyesi olduğu ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2019'da görevden alınan, 18 gün sonra fakültedeki görevine iade edilen Bircan ile mevcut Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davasında ortaya çıktı.

Bircan’ın şahsi bilgisayarında Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dijital Materyal İçerik İnceleme ve Raporlama Komisyonu İnceleme Raporuyla fişleme skandalı dava dosyasına girdi. Bircan ise yaptığı açıklamalarda kendisinin fişleme yapmadığını, sözü edilen fişleme dosyasının kendisine başkası tarafından gönderilen bir indirme dosyası (Download) olduğunu ifade etti.