1.8 trilyon lira borç yükü getirdi

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması sonrası yurtiçinde dolarizasyon etkisi ile enflasyonda yükseliş hızlandı. Eski Hazine Müsteşarı ve iktisatçı Mahfi Eğilmez ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisinin maliyetini rakamlarla anlattı.

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Kişisel internet sitesindeki yazısında 4 ayda 500 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 14'e çekilmesinin ekonomiye yansımalarını analiz eden Eğilmez, faiz indirimlerinin sadece dış borçta ülke ekonomisine 1 trilyon 878 milyar liralık maliyet yarattğını hesapladı. Eldeki son dış borç stoku verileri 2021 yılının üçüncü çeyreğine ait. Buna göre Türkiye'nin toplam dış borç stoku 453.5 milyar dolar. 2020 yıl sonuna göre dış borç dolar olarak sadece 3.4 milyar dolar arttığı halde yıl sonu 13.30 lira seviyesindeki dolar kuru ile TL karşılığının 2 trilyon 683 milyar TL arttığını hesaplayan Eğilmez, yazısında şunları aktardı:

YENİ VERGİLER YARATTI

“2021 yılsonu için dolar tahmini 9.16 idi. Tahminlere uygun sonuçlansaydı dış borç yükü 805 milyar TL olacaktı. Bütün bu hesaplamalar gösteriyor ki 1 trilyon 878 milyar liralık (2.683 – 805) borç yükü artışı faiz indiriminin ülke ekonomisine maliyetidir.” Eğilmez, bu borç yükü artışının kamu kesimini yeni vergiler almaya ve yeni borçlanmalar yapmaya zorladığını belirtti.

İşte faiz indirimlerinin ülke ekonomisine maliyeti:

– Dolar yılı 9 lira dolayında kapatabilirdi: 13.30 liradan tamamladı.

– Enflasyon %16-18 düzeyinde olurdu: % 36.08 ile 19 yıl sonra en yüksek seviyene çıktı.

– Kredi faizleri daha düşük kalırdı: Kur korumalı mevduat gibi uygulamalara gerek kalmazdı.

– TCMB rezervleri erimezdi: 3 ayda TCMB’nin swap işlemleri hariç net rezervleri 18 milyar dolar eridi.

– 453.5 milyar dolar olan dış borç stoku: 1.8 trilyon lira borç yükü yarattı.