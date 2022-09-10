1 telefon alan 1 tane de devlete alıyor

Türkiye’de yaklaşık 30 bin TL fiyatla satışa çıkan iPhone 14, Almanya’da 18.2 bin TL’ye, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor. Türkiye’de verginin vergisi de alınınca 15 bin TL’lik akıllı telefondan alınan vergi 15 bin TL’ye ulaşıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de yüksek vergiler, enflasyon baskısı altında ezilen vatandaşın yeni telefon modelini almayı hayal bile etmesine engel oluyor. Türkiye tüm dünyada en pahalı iPhone 14 satılan ülke unvanını aldı.

İTALYA'DA 18 BİN TL

ABD'de 15 bin TL fiyatla satışa çıkan yeni iPhone 14 128 GB modeli Türkiye'de tam 2 katı, 30 bin TL seviyesindeki bir fiyatla satılıyor. Aradaki 15 bin TL ise vergi olarak alınıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle yüksek vergi yok. Aynı model İtalya'da 18 bin TL, Polonya'da 20 bin TL, bizi “kıskanan” Almanya'da 18 bin 214 TL, geleneksel olarak en pahalı iPhone satılan ülke olan Brezilya'da bile 26 bin TL'ye satışa çıktı. Aynı telefonun satış fiyatı İngiltere'de 17 bin 805 TL seviyesinde.

VERGİNİN VERGİSİ

iPhone 14'ten Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi çok sayıda vergi tahsil ediliyor. Ancak fiyatın artmasında verginin de vergisinin ödenmesi etkili oluyor. Ülkeye giren akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı tam ikiye katlanmış oluyor.

Vergiyle fiyat ikiye katlanıyor

15 bin TL'lik yeni iPhone 14'ün giriş fiyatına önce 150 TL Kültür Bakanlığı payı, sonra da 1.500 TL TRT payı ekleniyor. Bu vergiler fiyata eklendikten sonra oluşan rakam üzerinden yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi kesiliyor. Yani ÖTV 15 bin TL'lik giriş fiyatı üzerinden değil, 16.650 TL'lik Kültür Bakanlığı ve TRT paylı rakamdan hesaplanıyor. Böylece 8.325 TL ÖTV rakamı ortaya çıkıp bu da telefon parasına eklendikten sonra oluşan 24.975 TL'lik fiyata bir de Katma Değer Vergisi ekleniyor. Verginin vergisinin vergisi de eklendikten sonra fiyat 30 bin TL seviyesine ulaşmış oluyor.