2.500 lirayla geçinmek için emekli sihirbaz olmalı

Günden güne ağırlaşan yaşam koşulları, özellikle emekliler için büyük sıkıntı oluyor. 2 bin 500 TL’ye çıkarılan emekli maaşları da geçinmek için yetersiz kalıyor.

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İstanbul gibi büyükşehirlerde tek emekli maaşıyla yaşayan çiftler için durum vahim bir noktaya geldi. Kira, elektrik, su gibi sabit giderler düşüldüğünde emekliye ortalama 200 TL gibi para kalıyor. Gıda ve diğer yaşam ihtiyaçlarını 200 TL ile sürdürmek imkansız olurken, emekli resmen sihirbaz rolüne bürünüyor.

ZAMLAR BELİNİ BÜKTÜ

İstanbul'da yaşayan ve eşiyle tek maaşla geçinen emekli bir işçi çok zor şartlarda geçimini sürdürüyor. En uygun koşullarda bir hesap yapıldığında, 2 bin 500 TL'lik maaşın bin 500 TL'si kiraya gidiyor. 1 Ocak sonrası yapılan zamlarla beraber elektrik faturası 200 TL'yi buluyor. Soğuk kış günlerinde doğalgaz en düşük seviyede yakılsa dahi faturası 450 TL'den aşağı gelmiyor. Aylık iki kişinin telefon faturaları da 50'şer TL düşünüldüğünde 100 TL'yi buluyor. 50 TL'lik su faturası da eklendiğinde aylık sabit gider 2 bin 300 TL olurken, gıda ve temizlik gibi diğer giderler için de sadece 200 TL kalıyor. Bu şartlarda yaşamak imkansız olunca da emekliler çalışmak zorunda kalıyor.

Açlık sınırının altında kalıyor

– Türk-İş'in 2022 yılbaşında gelen zamlardan önce yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 4 bin 927 TL. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 4 bin 13 TL. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde gibi açıkladığı 2.500 TL'lik gelir, tek emekli maaşıyla geçinen bir çiftin, yeni zamlar da hesaplanınca, açlık sınırının çok çok altında yaşamaya mahkûm edildiğini gösteriyor.