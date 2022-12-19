KOBİ’lere 250 milyar TL’lik yeni KGF paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi sağlanacağını açıklarken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Hazine'nin KOBİ'ler başta olmak üzere 250 milyar TL'lik finansman sağlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi sağlanacağını açıklarken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Hazine’nin KOBİ’ler başta olmak üzere 250 milyar TL’lik finansman sağlayacağını duyurdu.

Erdoğan İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “Hazine destekli kefalet sistemi ile firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz” dedi.

NEBATİ DE AÇIKLADI

Erdoğan, “Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan’ın açıklaması üzerine twitter hesabından yaptığı duyuruda, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında KOBİ’lere başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman sağlanacağını bildirdi. (REUTERS)



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