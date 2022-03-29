2021’de 1 milyar kişi seyahat edemedi

Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre, 2021'de yaklaşık 1 milyar turist belirli aralıklarla süren pandemi kısıtlamalarından dolayı seyahat edemedi. Türkiye'nin 29,9 milyon turist sayısı ile dünya dördüncüsü olduğu belirtildi.

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü’nün (WHO) açıkladığı resmi verilere göre, 2021’de dünyadaki turizm hareketliliğine 421 milyon kişinin katıldığını, Türkiye’nin 29,9 milyon turist sayısı ile dünya dördüncüsü olduğunu söyledi.

Yavuz, “Türkiye böylelikle tarihinde ilk kez dünya dördüncülüğüne yükseldi. İtalya ve Amerika’yı geçen Türkiye’nin dünya turizmindeki payı yüzde 7 oldu” dedi.

Yavuz, 2021’de yaklaşık 1 milyar turistin, belirli aralıklarla süren pandemi kısıtlamalarından dolayı seyahat edemediğini kaydetti.

EN AĞIR DARBEYİ UZAK DOĞU ALDI

“Pandemiden en ağır darbeyi Uzak Doğu ve Asya ülkeleri aldı” diyen Yavuz, “Avrupa geçtiğimiz yıl normalleşmeye ve eski günlere dönme yoluna girdi. Karayipler ve Doğu Akdeniz ülkeleri 2019’a göre en az kayıp yaşayan destinasyonlar oldu” diye konuştu.

Yavuz, 2021’de Fransa’nın 40 milyon turist ağırlayarak, ülkeler sıralamasında birinci olduğunu kaydetti.

Dünya sıralamasında 31,9 milyonla Meksika’nın ikinci, 31,2 milyonla İspanya’nın üçüncü olduğunu söyleyen Yavuz, Türkiye’nin ise 29,9 milyon turistle dünya dördüncüsü olduğunu açıkladı.

Yavuz, ilk 10’daki diğer ülkeleri şöyle sıraladı; “İtalya 26,3 milyon, ABD 22,1 milyon, Yunanistan 14,7 milyon, Avusturya 12,7 milyon, Almanya 11,7 milyon, Hırvatistan 10,6 milyon.”

‘ÇİN, TURİZM DÜNYASINDAN SİLİNDİ’

Türkiye’nin, 2019 yılına göre pandeminin verdiği hasarı 2021 yılında yüzde 40 civarında tutarak en düşük kayıp yaşayan turizm destinasyonundan biri olduğunu açıklayan Yavuz, “Böylelikle tarihinde ilk kez dünya 4’üncülüğüne yükseldi. İtalya ve Amerika’yı geçen Türkiye’nin dünya turizmindeki payı yüzde 7 oldu. 2021’de, 2019’a göre 50 milyon turist kaybeden İspanya, Covid-19 sürecinin kaybedenlerinden biri oldu” dedi.

2019’da 65 milyon turistle dünya 4’üncüsü olan Çin’in korona sürecinde turizm dünyasından tamamen silindiğini aktaran Yavuz, “Uzak Doğu’nun parlayan yıldızı Tayland 2019’da 40 milyon turist ağırlarken, 2021’de 400 bin turistle 53’üncü sıraya düştü. Sezona 25 milyon turist hedefiyle giren Yunanistan 14,7 milyon ile 6’ncı oldu” diye konuştu. (DHA)



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