3 maaşlı kayınbirader de gitti

Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu üyesi ve Tarım Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ağabeyinin 3 maaşlı kayınbiraderi Hasan Hüseyin Aydemir, görevden alındı.

Deniz AYHAN

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ESK'daki çifte maaşlı Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Erdurmuş ve Sezai Aydın'ın da görevi sona erdi. ‘'Uzun kuyruklar oluyordu onun için zam yaptık'' diyen ve görevden alınan kurumun Genel Müdürü Osman Uzun'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayınlandı.

Yıllardır zarar eden ESK'da 6 yönetim kurulu üyesinden 4'ü, birden fazla maaş alıyordu. Tarım Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyinin kayınbiraderi olan Aydemir'e de, bakanlıkta müşavir, Tarım Kredi Kooperatiflerinde denetçi ve ESK'de yönetim kurulu üyesi olarak 3 maaş ödeniyordu.