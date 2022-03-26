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344 maden sahası için daha ihale açıldı

Zeytinliklerde maden faaliyetlerine izin veren yönetmelikle tepkileri üzerine çeken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 61 ilde 344 maden sahası için ihale açtı.. İhale edilecek alanların bazıları Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da bulunuyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:06 - 26 Mart 2022 Güncellenme:
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344 maden sahası için daha ihale açıldı

Geçtiğimiz günlerde yayımladığı zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmelikle büyük tepki gören Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 61 ilde 344 maden sahası için ihale açtığını duyurdu. İhale edilecek alanlar arasında Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla da bulunuyor.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Maden sahalarının taban ihale bedelleri 113 bin lirayla 690 bin lira arasında belirlendi.

İlanda şu detaylara yer verildi:

  • İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.
  • Maden Kanunu'nun 30’uncu maddesi kapsamında 344 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İLLER VE MADEN SAHASI SAYISI

  1. Adana 6
  2. Adıyaman 9
  3. Afyonkarahisar 24
  4. Ağrı 3
  5. Aksaray 3
  6. Amasya 1
  7. Ankara 7
  8. Antalya 12
  9. Artvin 1
  10. Aydın 6
  11. Balıkesir 9
  12. Batman 2
  13. Bayburt 5
  14. Bilecik 3
  15. Bingöl 1
  16. Bitlis 3
  17. Bolu 4
  18. Burdur 9
  19. Bursa 3
  20. Çankırı 5
  21. Çorum 2
  22. Denizli 5
  23. Diyarbakır 1
  24. Edirne 2
  25. Elazığ 6
  26. Erzincan 10
  27. Erzurum 12
  28. Eskişehir 11
  29. Gaziantep 3
  30. Giresun 1
  31. Gümüşhane 10
  32. Hakkari 1
  33. Hatay 2
  34. Isparta 7
  35. İzmir 5
  36. Kahramanmaraş 17
  37. Karaman 4
  38. Kastamonu 1
  39. Kayseri 5
  40. Kırıkkale 2
  41. Kırklareli 4
  42. Kırşehir 5
  43. Konya 8
  44. Kütahya 3
  45. Malatya 2
  46. Manisa 3
  47. Mersin 3
  48. Muğla 8
  49. Nevşehir 4
  50. Niğde 11
  51. Ordu 4
  52. Osmaniye 5
  53. Sivas 26
  54. Şanlıurfa 1
  55. Şırnak 8
  56. Tekirdağ 1
  57. Tokat 2
  58. Tunceli 6
  59. Uşak 3
  60. Van 4
  61. Yozgat 7
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