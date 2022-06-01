3600 ek gösterge onay bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan 3.600 ek gösterge düzenlemesi onay sürecine yaklaştı. Talepler karşılanırsa maliyetin 100 milyar TL’ye çıkacağı ifade ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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Uzun süreden bu yana kamuoyunun gündeminde yer alan 3.600 ek gösterge raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personelin ek göstergesinin 3.600'e yükseltilmesini öngörüyor. Memur-Sen ise bu meslek gruplarıyla birlikte kamuda yeni dengesizliklerin oluşmaması için tüm memurları kapsayan bir çalışma yapılmasını istiyor.

Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

AYLIKLARA YANSIYACAK

Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinde, ek göstergesinin 1.500 puan, tazminat yansıtma oranının 20 puan artırılması durumda mevcut maaşında 225 TL, emekli aylığında 640 TL, emekli ikramiyesinde 24 bin 15 TL artış olacak. Memurlarda ek göstergenin 2.200'den 3.000'e tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten yüzde 125'e çıkarılması durumunda emekli aylığı 866 TL, emekli ikramiyesi 32 bin 490 TL artacak.

Aynı düzenleme öğretmenler için de (Ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkarıldı. Tazminat yansıtma oranı da 85'ten 60 puan artırılarak 145'e çıkarıldı) 30 yıl hizmet süresi üzerinden aynı tutarlar geçerli.

Kamuya 100 milyar liralık maliyet

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, maliyetleri farklı olan alternatif ek gösterge çalışmalarının yer aldığı öğrenildi. Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin ek göstergenin en kapsamlı halinin uygulanması halinde kamuya 100 milyar lira civarında maliyet getireceğini söylediği ifade ediliyor. Memur-Sen, çalışmanın tüm memurları kapsamasını istiyor.