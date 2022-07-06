4 yılda enflasyon yüzde 181 artarken emekli ikramiyeleri yüzde 10 artabildi

Asgari ücret 1603 TL iken emekli ikramiyesi 1000 TL idi. Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmasına rağmen ikramiyeler 1100 TL'de kaldı. 4 yılda enflasyon yüzde 181 artarken, emekli ikramiyeleri sadece yüzde 10 artmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli ikramiyelerinin nasıl eridiğini gösteren bir hesap yaptı.

Mayıs 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin 4 yılda sadece yüzde 10 arttığı belirtilen açıklamada, “Oysa aynı dönemde TÜFE yüzde 181, gıda enflasyonu ise yüzde 232 arttı. Emekli ikramiyesi dört yılda pula döndü” denildi.

Açıklamada “Emekli ikramiyesinin alım gücünün korunması için enflasyona göre en az 1.707 TL, gıda enflasyonuna göre en az 2 bin 200 TL, asgari ücret artışına göre en az 2 bin 331 TL zam yapılması gerekir” ifadeleri yer aldı.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20’SİNE GERİLEDİ

İkramiyenin 1.000 TL iken asgari ücretin 1.603 lira olduğunun anımsatıldığı DİSK-AR açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Asgari ücret bugün 5 bin 500 TL. Emekli ikramiyesinin enflasyona göre alım gücünü koruması için 2 bin 807 TL, gıda enflasyonuna göre alım gücünü koruması için 3 bin 320 TL, asgari ücrete oranını koruması için 3 bin 431 TL olması gerekirdi.

Asgari ücretin yüzde 62’si olan emekli ikramiyesi asgari ücretin yüzde 20’sine geriledi.”



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