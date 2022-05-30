650 milyon borçlu belediye 300 milyona park yapıyor

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi millet bahçesi yapmak için 172 milyon TL’ye sözleşme imzaladı. Ancak parkın maliyeti 300 milyon TL’ye ulaşacak!

Deniz AYHAN

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650 milyon TL ile Türkiye'nin borçlu belediyelerinden olan AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, 20 Nisan 2022'de sözleşme imzalayarak 172 milyon TL'ye 100. Yıl Kent Parkı/ 100. Yıl Millet Bahçesi yapacağını duyurdu.

Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlanması planlanan parkın 300 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin en büyük parklarından biri olacağı; kent park içerisinde 20 dönümlük biyolojik gölet, seyir terasları, tıbbi ve aromatik bahçeler, kaykay alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, çocuklar ve yetişkinler için eğlence alanları ve etkinlik alanları olacağı belirtildi.

4 MİLLET BAHÇESİ VAR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan parkın temel atma töreninde yaptığı açıklamada “100. Yıl parkımız kendi öz kaynaklarımızla ihale ettiğimiz bir park. Şu anda keşif bedeliyle birlikte 300 milyona tekâmül eden bir bedel harcanacak” dedi. Gürkan “Bizler belediyecilik anlayışını 1994'te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığında orada çöp, çamur ve çukurla ilgili sıkıntıları ve akmayan muslukları 3,5 yıl gibi bir zaman içerisinde ihya etmesiyle öğrendik”” diye konuştu. Malatya'da halen 4 tane Millet Bahçesi var.