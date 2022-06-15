AB, İsrail ve Mısır’dan Avrupa’ya doğalgaz ihracatının artması için anlaşma

İsrail Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB ile imzalanan çerçeve anlaşmanın "önemli" miktarda İsrail doğalgazının Avrupa'ya ihraç edilmesine olanak sağlayacak ilk anlaşma olacağı ifade edildi.

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Avrupa, Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından enerji ithal etmek üzere başka kaynaklar aramaya devam ederken, İsrail ve Mısır kıtaya ihraç edilen doğalgazın artırılması üzerine mutabakat sağladı.

İsrail Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan çerçeve anlaşmanın “önemli” miktarda İsrail doğalgazının Avrupa’ya ihraç edilmesine olanak sağlayacak ilk anlaşma olacağı ifade edildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında AB’nin Avrupalı şirketleri İsrail ve Mısır’ın doğalgaz keşifleri için açtığı ihalelere de katılmaya teşvik edeceği belirtildi.

BELİRGİN ARTIŞ İÇİN BİRKAÇ YIL GEÇMESİ GEREKECEK

Halihazırda İsrail’den boru hattı aracılığıyla Mısır’ın Akdeniz kıyısında bulunan sıvılaştırma tesislerine transfer edilen bir miktar doğalgaz, bu tesislerden de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak yeniden ihraç ediliyor.

Yetkililer, Mısır’dan Avrupa’ya LNG sevkiyatlarının anlaşma kapsamında artmasını beklediklerini ancak ihracatın belirgin oranda artması için muhtemelen birkaç yıl geçmesi gerekeceğini söylüyorlar.

Aynı zamanda doğalgaz üreticisi olan Mısır’ın doğalgaz ihracatı yurt içindeki talebin artmasıyla sınırlanmıştı.

2030’A KADAR KİLİT ROL OYNAYACAK

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar anlaşmanın imzalanmasının ardından Kahire’de yaptığı açıklamalarda “Bugün İsrail ve Mısır olarak doğalgazımızı Avrupa ile paylaşma ve enerji krizinin çözümüne katkı sağlama taahhüdünde bulunuyoruz” dedi.

Anlaşmada doğalgazın Avrupa enerji piyasalarında 2030’a kadar kilit bir rol taşıyacağı ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Avrupa’nın 2050’ye kadar emisyon salınımını sıfıra düşürme hedefi doğrultusunda kıtada doğalgaz kullanımının azalması da bekleniyor. (REUTERS)

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