AB Komisyon üyesinden ruble ile ödeme çıkışı

Avrupa Birliği'nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir ruble ile gaz ödemesinin yaptırım ihlali sayılacağı konusunda uyardı.

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Avrupa Birliği’nde Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a olan gaz tedarikini kesmesinin ardından sıranın her an diğer Avrupa ülkelerine gelebileceğini belirtti.

Simson, Rusya’nın bu hamlesinin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni bölmeye yönelik olduğunu belirterek mayıs ayının ortasında yapılacak herhangi bir ruble ile gaz ödemesinin yaptırım ihlali sayılacağı konusunda uyardı.

‘AB’Yİ BÖLME GİRİŞİMİ’

Simson, dün yaptığı basın açıklamasında “Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan’a gaz arzını askıya alma kararı, mevcut krizde bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Bu, mevcut sözleşmelerin haksız bir ihlalidir ve sıradakinin herhangi bir üye devletin olabileceğine dair bir uyarıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yanıt vermemiz gereken bir AB’yi bölme girişimidir” dedi.

Simson, Avrupalı enerji şirketlerinin Gazprom’a yapacakları ödemelerin ruble para birimiyle olmasının yaptırımların ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Birçok Avrupalı enerji şirketinin Gazprom’a yapılacak bir sonraki ödemelerinin mayıs ortasında olacağını vurgulayan Simson, “Rus kamu yetkilileri tarafından yönetilen dönüştürme mekanizması ve Gazprombank’ta ikinci bir özel hesap aracılığıyla ruble olarak ödemenin yaptırımların ihlali olduğunu onlara net bir şekilde ifade etmeliyiz” diye konuştu.

YUNANİSTAN VE ALMANYA ÜZERİNDEN

Avrupa’nın doğalgaz arz güvenliği için acil bir risk bulunmadığını belirten Simson, şimdilik Polonya ve Bulgaristan’a yapılan doğalgaz teslimatlarının Yunanistan ve Almanya’dan alternatif güzergahlarla yapıldığına dikkat çekti.

Simson, Litvanya ile Polonya arasındaki gaz enterkonnektörü olan TEN-E (Trans-Avrupa Enerji Ağları) projesinin faaliyete geçtiğini, ekim ayında Baltık boru hattının ve Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki enterkonnektörünün tamamlanacağını ifade etti.

Simson, alternatif yollardan gelen gazla şu anda Avrupa’da depolama seviyesi yüzde 32’nin üzerinde olduğunu vurguladı. (DHA)

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