ABD, Çin tarifelerini kaldırmayı yeniden değerlendiriyor

ABD'nin, Tayvan'ın tepkisinin ardından Çin tarifelerine ilişkin adımları yeniden gözden geçirdiği belirtildi.

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Çin’in Tayvan açıklarında başlattığı askeri tatbikatlar, Biden yönetiminin Beijing’e yönelik gümrük vergilerinin bazılarını kaldırmak ya da başka vergiler uygulamak konusundaki düşüncelerini yeniden gözden geçirmeye yönlendirdi.

Konu ile ilgili değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre yetkililer, şimdilik iki olasılığı da bir kenara koymuş durumda.

BAZI VERGİLERİN KALDIRILMASI GÜNDEMDEYDİ

ABD’de zirve seviyelere yükselen enflasyonu düşürmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibi, bu kapsamda eski başkan Donald Trump döneminde, Çin’den ithal ürünlere getirilen gümrük vergilerinin maliyetini düşürmek için uğraşıyordu.

Bazı vergilerin kaldırılması, ek gümrük vergiler için potansiyel alanları tespit etmek üzere yeni bir inceleme başlatılması ve Çin’den yalnızca belli ürünleri ithal edebilen ABD’li şirketlere destek olmak üzere vergi muafiyetlerinin artırılmasını kapsayan bir girişim değerlendiriliyordu.

Ancak Çin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesine karşılık olarak ada ülkesi açıklarında askeri tatbikatlar düzenlemeye başlaması yetkililerin konuyu yeniden değerlendirmesine neden oldu.

GERİ ÇEKİLMİŞ BİR İMAJ ÇİZMEKTEN KAÇINMAK İSTİYOR

ABD’li yetkililer, hem Çin’in olayı tırmandırmak olarak nitelendirebileceği bir hamle yapmaktan, hem de Çin’in saldırgan olarak niteledikleri tavrı karşısında geri çekilmiş bir imaj çizmekten kaçınmak istiyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın konu ile ilgili henüz karar vermediği ve tüm ihtimallerin hâlâ gerçekleşebileceği ifade edildi. (REUTERS)

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