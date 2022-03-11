ABD Hazine Bakanı: Enflasyon bu yıl rahatsız edici derecede yüksek kalacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün bir televizyon programında verdiği röportajda ABD'de yükselen enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan etkilerin enflasyonu daha da kötüleştireceğini belirterek 2022 sonu için yeni bir enflasyon tahmini sunmayı reddetti.

Yellen dün CNBC televizyonuna verdiği röportajda, “Rusya ve Ukrayna’da olup bitenlerle ilgili çok fazla belirsizlik olduğunu ve bunların enflasyonu artırdığını düşünüyorum” dedi.

Amerikalılar Rusya’ya yönelik sert yaptırımların sonuçlarıyla karşı karşıya kalırken Yellen, “İşgücü piyasası ve ileriye dönük gerçek faaliyetler için güçlü bir ekonomiye sahibiz. Enflasyon ele almamız gereken bir sorun ancak ABD’de bir durgunluk beklemiyorum” dedi.

TAHMİN YAPAMADI

Enflasyon tahmini açıklamayı reddeden Yellen, “Yılın ikinci yarısında tam olarak ne olacağına dair bir tahminde bulunmak istemiyorum 12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel” diye konuştu.

Yellen ayrıca, Federal Rezerv’in ekonomi için “yumuşak bir iniş” gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi.

ENFLASYON YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD'de tüketici enflasyonu şubatta da yükselişini sürdürdü. Ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine ulaşan oran, şubatta yüzde 7,9'a yükseldi. Bu oran, Ocak 1982 sonrasındaki en yüksek enflasyon olarak dikkat çekti.

Benzin fiyatları yıllık yüzde 38 artışla dikkat çekerken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 7,9 oldu. Genel enerji enflasyonu ise yıllıkta yüzde 25,6 olarak açıklandı.

FED 16 MART'TA KARAR VERECEK

ABD'de enflasyon artışı, küresel rezerv para olan doların patronu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları açısından büyük önem taşıyor.

Fed'in yükselen enflasyonu kontrol altına almak için 16 Mart'taki toplantıda faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ukrayna'da devam eden savaş ve yaptırımların küresel ekonomiyi sarsması ise, Fed'in mart sonrasında neler yapacağına ilişkin tahmin yapılmasını zorlaştırıyor.

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