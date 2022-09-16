ABD: Rus ödeme sistemlerini kullananların yaptırımları delme riski var

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ödeme sistemlerinin kullanılmasının yaptırıma tabi kişilere alan açabileceğini belirtti. Financial Times da dün ABD'nin Türk bankaların Rusya ile yaptığı işlemlerle ilgili endişeleri olduğunu yazmıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın ödeme sistemlerini kullanmanın yaptırımları delme riski doğurduğunu belirtti. Rusya’nın Mir sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

Bakanlık, internet sitesinin ‘sıkça sorulan sorular’ bölümünde, “ABD dışındaki finans kuruluşları, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi Anonim Şirketi’nin (NSPK) ile sözleşme yapma veya başka bir şekilde iş yapma gibi durumlar nedeniyle yaptırımlara maruz kalma riski taşıyor mu?” sorusuna yanıt verdi.

YAPTIRIMA TABİ KİŞİLERE ALAN AÇABİLİR

Yanıtta Rusya’da banka ve kredi kartı ödemeleri için kullanılan ve Rusya’nın Mir Ulusal Ödeme Sisteminin operatörü olan NPSK sisteminin kullanılmasının yaptırıma tabi kişileri ulusalararası finansal sisteme sokabileceğini belirtti.

Açıklamada NSPK ve Mir Ulusal Ödeme Sistemi’nin yaptırıma tabi kişilerin işlemleri için kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca açıklamaya göre bu sistemleri kullanan ABD dışı finans kuruluşlarının Rusya toprakları dışında Rusya’nın ABD yaptırımlarından kaçınma çabalarını destekleme riski bulunuyor.

ABD: KURUMLAR YETKİLERİNİ KULLANMAYA HAZIR

Açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırım düzenlemelerinin, ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’ne (OFAC) geniş yetkiler verdiği hatırlatıldı. Bu kurumun yasaklı faaliyetlere destek sağladığı düşünülen kişilere de blokajlar ve yeni yaptırımlar uygulama yetkisi bulunuyor.

Yanıtta son olarak, “OFAC, Rusya’nın NSPK veya Mir sisteminin kullanımını Rusya Federasyonu toprakları dışında genişletme çabaları da dahil olmak üzere, Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmasını destekleyenlere karşı bu yetkililerini kullanmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

FT: TÜRK BANKALAR MIR SİSTEMİNİ KULLANIYOR

Dün Financial Times’da yer alan bir analizde Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB’nin Türkiye üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilmişti. Gazetede kaleme alınan yazıda Türk bankaların Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal edecek bir kanal açmasından endişe edildiği kaydedilmişti.

Haberde ayrıca Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank’ın Mir sistemine dahil olduğu hatırlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD Hazine Bakanlığı bazı Rus kişi ve kurumlara sert finansal yaptırımlar getirdi. Yaptırımlarla birlikte kimi Rus bankalarının küresel finansal sistemden dışlanması öngörüldü. Ayrıca bu bankalar Visa, Mastercard, SWIFT gibi uluslararası ödeme sistemlerinden çıkartıldı.

Rusya ise daha önce kurmuş olduğu Mir gibi uluslararası ödeme sistemlerini devreye soktu. B sistemlere bazı Türk bankaları da yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca son dönemde Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttığı görüldü.

ABD DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) gönderdiği mektupta, Türk şirket ve bankalarını Rusya ile çalışmamaları konusunda uyarmıştı.

Mektupta, Rusya’nın yaptırımları Türkiye üzerinden delmek istediği belirtilerek, “Türkiye bankaları, yaptırım uygulanan Rusya bankalarıyla aynen ABD bankalarıyla olduğu gibi ilişki kuramazlar” ifadelerine yer verilmişti.

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