ABD’de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor

ABD’de konut fiyatları, yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişeler nedeniyle ekimde de düşmeye devam etti.

Sozcu.com.tr

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ABD konut piyasası, yüksek ipotek faizlerinin etkisi ve ekonomiye ilişkin endişelerin piyasayı sarsmasıyla ekim ayında düşmeye devam etti. Konut fiyatlarındaki düşüş dördüncü ayına ulaştı.

S&P CoreLogic Case-Shiller endeksine göre fiyatlar, ekimde önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. 20 büyük şehirde mevsimsellikten arındırılmış ev fiyatlarını referans alan endeks böylece art arda dördüncü ayda da gerilemiş oldu.

Öte yandan fiyatlar aylık bazda düşse bile hâlâ bir yıl öncesine göre daha yüksek. Ülke çapında konut fiyatlarındaki yıllık artış eylülde yüzde 10,7, ekimde yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki yüksek enflasyonu hafifletmek amacıyla gösterge faiz oranını artırmaya başladığında piyasa bu yılın başlarında vites küçültmeye başlamıştı. Faiz artışları krediye ulaşmak isteyenlerin maliyetini artırırken bu durum konut talebinin yavaşlamasına ve fiyatların gerilemesine sebep oldu.

Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi Freddie Mac verilerine göre, 30 yıllık sabit ipotek oranları ekimde yüzde 7,08’le zirveyi gördü. Böylece kredi almak isteyenlerin borçlanma maliyetleri yılın başındaki seviyelere göre ikiye katlandı. Öte yandan enflasyon nedeniyle hane halkı tasarrufları da eridi. Ülkede konut talebi düşerken fiyatlar da geriye çekildi.

DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

S&P Dow Jones Endeksleri yöneticisi Craig Lazzara dün yaptığı açıklamada, “Fed faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken, ipotek finansmanı ev fiyatları için ters rüzgar olmaya devam ediyor. Zorlu bir makroekonomik ortam beklentileri de göz önüne alındığında fiyatlar zayıflamaya devam edebilir” dedi.