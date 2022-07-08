ABD’de tarım dışı istihdam artışı haziranda beklentileri aştı

ABD'de haziranda tarım dışı istihdam artışı 372 binle beklentileri aştı. İşsizlik oranı yüzde 3,6 düzeyinde kaldı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de işverenler haziranda tahmin edilenden daha fazla sayıda kişiyi işe alırken işsizlik oranı son 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün yayımladığı rapora göre tarım dışı istihdam geçen ay 372 bin arttı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3,6

Öte yandan işsizlik oranıysa önceki aylarda olduğu gibi yüzde 3,6 düzeyinde kalırken saatlik ortalama kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Bloomberg'in ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankette, istihdamın 265 bin artması ve işsizlik oranının da yüzde 3,6'da kalacağı tahmin edilmişti.

ABD'de resesyonun ayak sesleri giderek artarken onlarca yılın en yüksek enflasyon oranları Amerikalıların maaşlarını eritiyor ve tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturuyor.

VERİLER YENİ BİR FAİZ ARTIŞINI TETİKLEYEBİLİR

Reuters'ın bildirdiğine göre, ABD'li işverenler son 14 ayın en düşük işçi alımını haziranda gerçekleştirdi. Veriler, işgücü piyasasındaki sıkılığın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapmaya teşvik edebileceğine işaret ediyor.

Birçok şirket haziranda çalışan sayılarını azaltacaklarını duyurmuştu. İşten çıkarmalar şimdiye kadar büyük oranda Fed'in faiz artırımına duyarlı olan teknoloji ve konut gibi sektörlerde yoğunlaştı.

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