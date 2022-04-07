AB’de ruble çatlağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus doğalgazını ruble ile satma kararı çoğu AB ülkesi tarafından sıcak karşılanmasa da Macaristan Başbakanı Viktor Orban Rusya'ya ruble ile ödeme yapabileceklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (ABD) ülkeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus doğalgazını ruble ile satma restine soğuk bakarken, Macaristan’ın yeniden seçilen Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Macaristan’ın Rus doğalgazı için ruble ödemeyi reddetmeyeceğini açıkladı.

Orban, geçtiğimiz pazar günü kazandığı seçimlerden sonra yaptığı ilk basın toplantısında Rusya’nın AB’ye yönelik doğalgaz ihracatı ile ilgili de konuştu. Orban, “Ruble olarak ödeme yapmakta zorluk çekmeyiz. Yani Ruslar isterse, ruble olarak ödeyeceğiz” dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı da doğalgaz ithalatının devamı konusunda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Macaristan Devlet Başkanı Orban şu anda Putin’le yakın bağları olan tek AB lideri.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından batılı güçler Rusya'ya ağır finansal ve ekonomik yaptırımlar uyguladı. Sonrasında ise Rusya lideri Vladimir Putin doğalgaz ticareti ile ilgili bir kararname imzaladı.

Putin, ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisini korumak için ‘dost olmayan’ ülkelerin Rus doğalgazı alırken rubleyle ödeme yapmasını zorunlu tuttu. Karar 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Ancak Macaristan dışındaki Avrupa ülkeleri bu öneriye sıcak bakmıyor. Rusya ise ruble ile ödeme yapmayı reddeden ülkelere gazı henüz kesmese de Gazprom’un ‘dost olmayan’ ülkelere doğalgaz tedariğini kesmek için seçenekleri değerlendirdiği biliniyor.

RUBLE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Rusya’nın doğalgaz ödemelerini ruble olarak istemesi, savaşın başlangıcının ardından değeri sert düşen para biriminin toparlanmasına da yardımcı oldu. Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına rağmen Rus borsaları da artıda hareket etti.

Ruble sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 5,8 değer kazanarak 75,30 seviyesinden işlem gördü. Sonrasında ise 74,25 ile 11 Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi gördü.

Moskova borsasında dolar bazında hisse değerlerini ölçen RTS endeksi yüzde yüzde 5,2 yükselerek 22 Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye geldi.

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