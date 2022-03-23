Abu Dabi Kalkınma Holdingi ve Türkiye Varlık Fonu’ndan 300 milyon dolarlık fon

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) 300 milyon dolarlık girişim sermayesi fonu kurdu.

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ADQ, Twitter’dan yaptığı açıklamada fonun farklı girişim sermayesi fonları ile Türkiye’deki yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklamada ayrıca enerji, kamu, gıda ve tarım gibi farklı sektörlere odaklanacağı ifade edildi.

“TÜRKİYE’DE VARLIK SATIN ALMAK İÇİN HARİKA BİR ZAMAN” DEMİŞTİ

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, ocak ayında, Türkiye’deki yatırım hazırlıkları ile ilgili İngiliz Financial Times (FT) gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

TL’deki zayıflığın fırsatlar sunabileceğine dikkat çeken Al Suwaidi, “Eğer uzun vadeli bakarsanız, Türkiye’de varlık satın almak için harika bir zaman” demişti.

Zayıf TL nedeniyle Türkiye’de satın alma yapmak için ‘harika bir zaman’ olduğunu belirten Al Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu ile bir dizi fırsatla ilgili görüşme halinde olduklarını, TVF bünyesindeki şirketlerin de masada olduğunu söylemişti.

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